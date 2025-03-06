Совсем скоро в Киржаче откроют дом-музей президента Академии наук СССР Александра Несмеянова. Сейчас в родовом гнезде ученого идет реконструкция, рассказала Ольга Хохлова, председатель ЗС

Совсем скоро в Киржаче откроют дом-музей президента Академии наук СССР Александра Несмеянова. Сейчас в родовом гнезде ученого идет реконструкция, рассказала Ольга Хохлова, председатель ЗС Владимирской области. Александр Несмеянов был одним из крупнейших химиков-органиков 19 века. Институт элементоорганических соединений, названный именем ученого, рассказал о главных достижениях Несмеянова: – ввел в науку понятие «элементоорганическая химия» и стал