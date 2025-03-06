Жительница Мурома станцевала на площади Победы в нижнем белье. Правоохранительные органы не оценили перформанс и задержали женщину. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Видео, на

Жительница Мурома станцевала на площади Победы в нижнем белье. Правоохранительные органы не оценили перформанс и задержали женщину. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Видео, на котором леди старательно танцует в непристойном виде под песню Тимати и Егора Крида «Где ты, где я», разлетелось по соцсетям 5 марта. Действия происходят в Муроме на площади Победы, рядом