За подробное хулиганство её штрафовали ранее.

Жительница Мурома Владимирской области станцевала в нижнем белье у памятного мемориала. Ролик с танцем был опубликован в соцсетях. Как уточнили в УМВД региона, 40-летнюю женщину уже штрафовали на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение.Правоохранительные органы выяснили, что данное видео было снято ранее, но «должных выводов женщина не сделала». Она была задержана и доставлена в следственные органы для дальнейшего разбирательства.Следственный комитет по Владимирской области начал проверку по факту осквернения символов воинской славы. Ведь женщина устроила шоу на площади Победы рядом с военной техникой времен Великой Отечественной войны.