Женщина не первый раз попадет в отдел полиции за подобные происшествия.

В Муроме во Владимирской области 40-летняя Татьяна Б. станцевала откровенный танец прямо на площади Победы. Свой творческий порыв женщина опубликовала в соцсетях, но вместо поддержки получила привод в полицию и проблемы со Следственным комитетом. Подробности — в материале .Танцевала в нижнем бельеЗапись откровенного танца на странице Татьяны собрала больше 5000 просмотров. Ролик она разместила в соцсетях и, не испугавшись критики, открыла комментарии. На кадрах женщина под хиты Егора Крида и Тимати исполнила хореографию с элементами стиля пол-дэнс (акробатика на пилоне — прим.ред.). Образ танцовщицы — сапоги, плащ и нижнее белье.Подобные видео женщина выкладывала и раньше, но на этот раз в выбранной локации жители Мурома разглядели площадь Победы.«Пора заявление в полицию, это если не ошибаюсь площадь Победы ст.243.4 УК РФ», — пишет Алексей И. в комменатриях под постом.Сама же танцовщица ролик подписала так: «НИКАКИХ ДЕНЕГ. Только каблуки и поп-корн».Однако обращаться в полицию горожанам не пришлось. Правоохранители сами обнаружили запись во время очередного мониторинга соцсетей и задержали Татьяну спустя несколько часов после публикации.Танцовщица-рецидивистка?Во время разбирательств выяснилось: Татьяна за подобные «шалости» не первый раз попадает в отделение полиции.«В октябре 2023 года, женщина уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное деяние. На основании материалов, собранных полицейскими, Муромским городским судом ей назначался денежный штраф в сумме 30 тысяч рублей. Однако должных выводов женщина не сделала», — рассказали в УМВД по Владимирской области.Следственный комитет также подключился к проверке. После того, как все обстоятельства инцидента станут известны, Татьяну привлекут к ответственности. На этот раз ей может грозить уголовное наказание.Жительница Мурома занимается откровенными танцами много лет. На странице Татьяны в соцсетях есть информация о курсах и проектах по пол-дэнсу, которые она ведет.