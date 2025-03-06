Сейчас в учреждении идет внутренняя отделка, а также приближаются к финишу работы по укладке коммуникаций.

В обновленном Центре культурного развития в Вязниках Владимирской области откроют кинозал. Он рассчитан на 300 посадочных мест. Кроме этого, там оборудуют многофункциональную сцену. В Центре будут работать хореографическая, танцевальная студии, классы для занятий по интересам и другие локации. О том, как идет строительство рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.Сейчас в учреждении идет внутренняя отделка, а также приближаются к финишу работы по укладке коммуникаций.«Еще несколько лет назад вязниковцы обращались ко мне за помощью в организации городского кинотеатра! Мы сделали его. Там всегда аншлаг. А теперь в городе откроет двери еще один кинозал. Это здорово», — поделился депутат.Игорь Игошин также отметил, что Вязники благодаря национальным проектам, преображаются, становятся современным и привлекательным городом.