Замначальника регионального УМВД раскритиковал областной законопроект о снятии ограничений на продажу алкоголя в историческом центре Владимира. Петр Бузин выступил перед парламентариями

Замначальника регионального УМВД раскритиковал областной законопроект о снятии ограничений на продажу алкоголя в историческом центре Владимира. Петр Бузин выступил перед парламентариями в ходе заседания Законодательного Собрания области с отчетом о деятельности правоохранителей по итогам прошлого года. В том числе зам. начальника областной полиции подверг критике готовящийся закон, который снимает ограничения по времени на продажу алкоголя