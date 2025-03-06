Мужчина, следуя инструкциям, подготовил самодельные взрывные и зажигательные устройства.

Во Владимире 24-летний молодой человек был задержан после неудачной попытки поджога здания регионального правительства и нескольких автомобилей. Как стало известно из пресс-службы УФСБ, действия злоумышленника были скоординированы группой телефонных мошенников, которые управляли его действиями через видеозвонок.Согласно следствию, мужчина, следуя инструкциям, подготовил самодельные взрывные и зажигательные устройства. 13 апреля он совершил поджог служебного автомобиля и попытку поджога самого здания правительства на Октябрьском проспекте, после чего был задержан.Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса России, включая покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ и применение насилия в отношении представителя власти. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Напомним, ранее мы писали, что