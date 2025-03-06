Власти намерены восстановить аварийные казармы в центре Владимира. В распоряжении наших коллег из сетевого издания «Чеснок» оказалась визуализация концепта. Судя по всему, здание ждет

Власти намерены восстановить аварийные казармы в центре Владимира. В распоряжении наших коллег из сетевого издания «Чеснок» оказалась визуализация концепта. Судя по всему, здание ждет большой ремонт. Рядом появится пешеходная дорожка, во внутреннем дворе будут установлены лавочки и вазоны с цветами. Работы планируется провести на площади примерно в 2,5 тысячи квадратных метров. Из проекта проект реконструкции