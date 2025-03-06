Неизвестный живодер разбил кошкой зеркало в лифте в одной из многоэтажек Нижней Дубровы. Об этом рассказали пресс-служба УМВД области. 4 марта правоохранителям поступило сообщение о

Неизвестный живодер разбил кошкой зеркало в лифте в одной из многоэтажек Нижней Дубровы. Об этом рассказали пресс-служба УМВД области. 4 марта правоохранителям поступило сообщение о разбитом зеркале. В рамках проверки в первую очередь изучили камеры видеонаблюдения. Тут и выяснилось, как зеркало оказалось разбитым: 3 марта неизвестный мужчина схватил кошку и с силой швырнул ее в