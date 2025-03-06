В среду, 26 апреля, гастромаркет «Рынок на Студеной» станет местом проведения антифестиваля бездомных собак. Благотворительное мероприятие организовал приют «Дорога добра», чьи истории

В среду, 26 апреля, гастромаркет «Рынок на Студеной» станет местом проведения антифестиваля бездомных собак. Благотворительное мероприятие организовал приют «Дорога добра», чьи истории спасения животных «Шестой канал» частенько рассказывает. Для гостей фестиваля подготовлена интересная программа. Конечно, будет выставка бездомных животных со всей области. Вы можете познакомиться с собаками и вернуться домой с новым членом семьи. Дети и взрослые