552 ребенка родилось во Владимирской области за февраль. Из них 287 девочек и 265 мальчиков. Среди новорожденных есть 9 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по ОДМС, органов ЗАГС и

552 ребенка родилось во Владимирской области за февраль. Из них 287 девочек и 265 мальчиков. Среди новорожденных есть 9 двоен, рассказали в пресс-службе министерства по ОДМС, органов ЗАГС и архивов области. Чаще родители выбирали для сыновей следующие имена: Александр, Михаил, Тимофей, Егор, Роман, а для дочек: Василиса, Анна, Ева, Мария, Варвара. Среди редких имен оказались