Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2024 году закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 7,3 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем по итогам 2023 года.

Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ в 2024 году закупили у самозанятых товары и услуги на сумму более 7,3 млрд рублей, что в 4,3 раза больше, чем по итогам 2023 года. Об этом свидетельствует статистика сервиса банка для выплат самозанятым. Число переводов в сервисе превысило 100 тысяч – это также в 4 раза больше, чем годом ранее.По данным ВТБ, среди клиентов среднего и малого бизнеса наиболее востребованы услуги самозанятых, связанные со строительством и ремонтом, транспортной сферой и ИТ. Средний чек в этих категориях по итогам года составил 65 тыс. рублей. Наибольший объем расчетов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Среди других регионов лидируют Республика Татарстан, Свердловская и Иркутская области, Краснодарский край и Ростовская область.«Растет не только интерес бизнеса к самозанятым, но и число самих специалистов. По итогам года ВТБ зафиксировал двукратный рост аудитории личного кабинета самозанятого. Этот сервис позволяет подтверждать свой статус, автоматически регистрировать доход в ФНС, формировать чеки и получать доступ к различным инструментам для ведения бизнеса. Этими возможностями пользуются более 130 тыс. клиентов, и в 2024 году они зарегистрировали в два раза больше чеков, чем годом ранее – почти 300 тыс. на сумму 4,2 млрд рублей», – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.ВТБ работает над расширением функционала своих сервисов, связанных с самозанятостью. В 2024 году банк запустил переводы по реквизитам счета в сервисе расчетов с самозанятыми. Раньше в нем были доступны только платежи по номеру телефона через СБП. Кроме этого, у самозанятых появилась возможность принимать оплату по QR-коду от клиентов любых российских банков в ВТБ Онлайн и автоматически получать чек об операции.Реклама. Банк (ПАО). ИНН 7702070139. Генеральная лицензия Банка России №1000