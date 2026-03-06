В результате обмена на родину вернулись еще два бойца из Владимирской области — Роман из Владимира и Салават из Гороховца. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Роман провел в плену

В результате обмена на родину вернулись еще два бойца из Владимирской области — Роман из Владимира и Салават из Гороховца. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев. Роман провел в плену около двух лет. Его супруга обращалась к главе региона за содействием в ускорении возвращения. Благодаря помощи уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмилы Романовой