В преддверии Международного женского дня владимирские учреждения культуры приготовили обширную программу для прекрасной половины человечества – дочерей, жен, любимых мам и милых девушек. Беда от нежного сердца. 7 марта. В городском Дворце культуры 7 марта театр – студия «Новая сцена» предоставит целый план для женщин, как не попасться в руки к нежным, но очень влюбчивым