Сотрудники ЦУГД эвакуировали большегрузы, которые мешали уборке снега. Рядом с домом 21 на Верхней Дуброве две грузовые машины и заказной автобус стоят вдоль дороги уже несколько недель, из-за чего сотрудники ЦУГД не могут полностью очистить улицу от снега. Попытки связаться с владельцами транспортных средств не привели к успеху, в итоге было принято решение эвакуировать. Алексей