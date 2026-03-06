Это результат работы коммунальщиков, нанятых местными предпринимателям. Адрес — Большая Московская, 20. Все, что сбросили с крыш — осталось лежать на проходе. Видно, что горы примерно в 1,5

Это результат работы коммунальщиков, нанятых местными предпринимателям. Адрес — Большая Московская, 20. Все, что сбросили с крыш — осталось лежать на проходе. Видно, что горы примерно в 1,5 раза превышают человеческий рост, а их ширина практически равна ширине арки. Лишь с одной стороны, около стены протоптана тонкая дорожка со своеобразными ступеньками — чтобы люди могли