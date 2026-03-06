В микрорайоне Оргтруд второй день продолжается расчистка улиц после снегопада и последующего потепления. Основные силы коммунальных служб сейчас направлены как на центральные улицы, так и

В микрорайоне Оргтруд второй день продолжается расчистка улиц после снегопада и последующего потепления. Основные силы коммунальных служб сейчас направлены как на центральные улицы, так и на отдаленные территории. 4 марта сотрудники Центра управления городскими дорогами начали расчистку микрорайона Оргтруд. Специалисты работали практически до полуночи. Техника расчищала частный сектор и подъезды к многоквартирным домам. Однако из-за