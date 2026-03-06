С приходом весны температура воздуха постепенно прогревается, а значит скоро снег начнет активно таять. Чтобы вода быстрее уходила с улиц города, сотрудники ЦУГД готовят ливневые

С приходом весны температура воздуха постепенно прогревается, а значит скоро снег начнет активно таять. Чтобы вода быстрее уходила с улиц города, сотрудники ЦУГД готовят ливневые канализации, водоотводные колодцы и трубы к приему талых вод. 5 марта специалисты проводили работы в Октябрьском районе. Игорь Ефремов, официальный представитель ЦУГД г. Владимира Мы находимся с вами на улице