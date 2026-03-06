Семеро жителей Владимирской области признаны виновными в совершении 17 преступлений по статье мошенничество. Они обманом забирали жильё у пенсионеров и зависимых от алкоголя людей,

Семеро жителей Владимирской области признаны виновными в совершении 17 преступлений по статье мошенничество. Они обманом забирали жильё у пенсионеров и зависимых от алкоголя людей, продавали, а деньги присваивали себе. Это длилось несколько лет, с 2016 по 2018 годы. Ущерб превысил 23,5 млн рублей. При совершении преступлений члены преступной группы, входя в доверие к жертвам, убеждали