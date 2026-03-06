Горнолыжные курорты и другие зимние развлечения на природе по-прежнему интересны туристам. Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые востребованные

Горнолыжные курорты и другие зимние развлечения на природе по-прежнему интересны туристам. Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые востребованные экскурсионные направления в марте. На первом месте – курорт Архыз в Карачаево-Черкесии, где средняя стоимость ночи пребывания – 11902 р., на втором – посёлок Шерегеш в Кемеровской области, а на третьем – Эльбрус в