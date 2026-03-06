Системная благотворительная программа, реализуемая предприятием уже более 10 лет, позволила вывести темпы прироста поголовья на новый уровень.

АО «Транснефть – Верхняя Волга» и национальный парк «Мещера» подвели итоги ежегодного мониторинга популяции европейского зубра. Данные полевых исследований подтвердили устойчивый рост численности краснокнижных животных в Центральной России и значительное расширение ареала их обитания.Сотрудники парка зафиксировали четыре устойчивые группировки зубров. Распределение животных, попавших в зону видимости, выглядит следующим образом: три группы насчитывают около 35, 85 и 10 особей, которые держатся возле подкормочной площадки. Однако главным достижением стала четвертая группировка из 20 зубров. Животные полностью вышли за пределы охраняемой территории заказника. Несмотря на суровые погодные условия, зубры не нуждаются в дополнительной подкормке.«Это событие свидетельствует о кардинальном укреплении популяции, ее способности к самостоятельному выживанию и естественному расширению видового ареала. Во многом этот успех стал возможен благодаря системной поддержке АО «Транснефть – Верхняя Волга», – отметил зооинженер ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Алексей Теплухов.Системная благотворительная программа, реализуемая предприятием уже более 10 лет, позволила вывести темпы прироста поголовья на новый уровень. Особо результативными стали два направления совместной работы. Первое – организация подкормки, которая помогла животным пережить сложные зимние периоды и сохранить молодняк. Второе – строительство вольеров для комфортного содержания животных. Новая инфраструктура позволила вести контролируемую работу по обновлению генетического разнообразия стада, что является залогом здоровья и жизнеспособности всей популяции в будущем.По словам сотрудника отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «» Анжелины Бакки, для компании это не просто отчетный проект, а часть корпоративной ответственности. «Наша работа в этом направлении показывает отличные результаты. Тот факт, что сегодня зубры покидают парк и успешно адаптируются к дикой природе, доказывает: системная помощь и забота дают шанс на выживание даже виду, находящемуся под угрозой исчезновения», – отметила инженер отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть – Верхняя Волга» Анжелина Бакка.Реклама. АО «Транснефть – Верхняя Волга».