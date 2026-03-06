Кровли и козырьки очистили от снега и наледи.

В Киржачском районе убрали опасные сосульки с крыш и козырьков школ и детских садов. Во время прокурорской проверки сотрудники надзорного ведомства обнаружили на зданиях образовательных учреждений массивные ледяные наросты, которые угрожали безопасности детей, подростков и их родителей.Заместители прокурора сразу внесли представления руководителям учреждений — и меры приняли оперативно. Уже вскоре кровли и козырьки очистили от снега и наледи.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .