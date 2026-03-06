В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о новом очаге бешенства в Собинском округе. В деревне Фетинино заболела домашняя собака. Случай зарегистрирован в начале марта.

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о новом очаге бешенства в Собинском округе. В деревне Фетинино заболела домашняя собака. Случай зарегистрирован в начале марта. Напомним, в середине февраля этого года бешенство обнаружили у домашней собаки в собинской деревне Корнево. В надзорном ведомстве напоминают: бешенство – опасная инфекция, которая поражает нервную систему. Прогноз бешенства всегда крайне неблагоприятный: