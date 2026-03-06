Однажды, видимо, спросонок,
Попала мышь в пивной бочонок
И в пиве начала тонуть.
"Тону! Спасите кто-нибудь!
Я гибну в жигулевском пиве,
О, как же смерть моя проста,
В 100 раз была бы я счастливей
Погибнуть в лапах у кота.. "
"Ну что ж, - сказал с окна котище "Я вытащить могу вас, но вы же превратитесь в пищу!"
"Спаси скорей, иду на дно,
В сто раз милей мне смерть на воле"
И мышь от смерти в алкоголе
Была на счастье спасена.
Но очутившись в страшных лапах,
Дрожа до кончика хвоста,
Пивной распространяя запах, мышь ускользнула от кота.
"Где ваше слово?! Ваша честь!?
Вы обещали дать вас съесть."
"Ах, что Вы? мышка пропищала,
Я это спьяну обещала!"
Мораль стучится прямо в дверь:
Нетрезвой женщине - не верь!
