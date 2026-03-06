«Мой бизнес. Красота. Про.» — Ольга Хохлова открыла масштабный форум, посвященный поддержке индустрии красоты. Производители одежды, дизайнеры, мастера косметической сферы обсудили новые

«Мой бизнес. Красота. Про.» — Ольга Хохлова открыла масштабный форум, посвященный поддержке индустрии красоты. Производители одежды, дизайнеры, мастера косметической сферы обсудили новые технологии и инструменты роста собственного дела. Один из главных вопросов, который затронули на форуме – может ли владимирский производитель конкурировать с громкими российскими брендами. Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Региональная власть