Во Владимире вовсю идет эвакуация брошенных большегрузов. Они мешали движению, сужали проезжую часть и осложняли уборку снега.Грузовики вывозят с улицы Василисина, но жалобы от горожан приходили и из других районов — например, из Доброго и микрорайона Юрьевец. Рейды проводят регулярно, а вот собственники машин на предупреждения ГАИ почти не реагируют. Поэтому эвакуация стала вынужденной мерой: грузовики отправляют на штрафстоянку, а владельцам потом придется оплатить и штраф, и расходы на эвакуацию с хранением.Городские службы предупреждают: работа по расчистке дорог от брошенного транспорта продолжится.