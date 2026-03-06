Мероприятие собрало мастеров красоты, дизайнеров, производителей одежды и предпринимателей.

Во Владимире прошел форум «Мой бизнес. Красота. Про», который открыла председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова. Мероприятие собрало мастеров красоты, дизайнеров, производителей одежды и предпринимателей.Организаторами выступили Законодательное Собрание Владимирской области, Министерство предпринимательства и туризма, центр «Мой бизнес» и активисты «Женского движения Единой России».В ходе мероприятия обсудили тренды и ценности индустрии, новые технологии, инструменты роста бизнеса.Ольга Хохлова рассказала о планах проводить ярмарки выходного дня для производителей легкой промышленности и индустрии красоты. Руководитель швейного производства Ирина Трач сообщила, что ее компания с 20-летним стажем известна по всей России, но практически неизвестна во Владимирской области.