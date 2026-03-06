В Гороховце состоялся уникальный кубок по горным лыжам «Кибатлетика на снегу» для людей с протезами нижних конечностей, включая ветеранов СВО. Это первое в стране спортивное мероприятие

В Гороховце состоялся уникальный кубок по горным лыжам «Кибатлетика на снегу» для людей с протезами нижних конечностей, включая ветеранов СВО. Это первое в стране спортивное мероприятие такого формата, созданное не для профессиональных атлетов, а для обычных людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом поделились в облправительстве. На специально оборудованной трассе участники выполняли упражнения, которые помогают