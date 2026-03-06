В школах региона начали внедрять сервис «Ассистент преподавателя».

Больше 850 педагогов Владимирской области официально обзавелись цифровыми напарниками. В школах региона начали внедрять сервис «Ассистент преподавателя» — это умная система на базе искусственного интеллекта, которую Сбер разработал вместе с ведущими вузами страны.Теперь нейросеть сама составляет сценарии уроков, придумывает интересные викторины и даже анализирует, насколько эффективно прошло занятие. Местные наставники уже прошли обучение и теперь помогают коллегам в районах освоить возможности ИИ.Авторы проекта и руководство Владимирского института развития образования уверены, что роботы не заменят человека у доски, но разгрузят его на треть. Цифровой помощник уже умеет экономить до 30% ресурсов на методическую поддержку, позволяя одному специалисту курировать в десять раз больше педагогов, чем раньше.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .