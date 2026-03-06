В одной африканской деревушке завелся лев, который начал периодически пожирать скотину у местных жителей, и те решили нанять опытного
охотника, чтобы тот расправился со львом. Короче, нашли они охотника, и тот начал выслеживать льва. День выслеживает, два, три - все безрезультатно. Тогда охотник решил пойти на хитрость. Он попросил забить корову, разделать ее тушу, а шкуру отдать ему, чтобы он провел
ночь в загоне для скота, облачившись в эту самую шкуру. Так и было сделано. Вдруг среди ночи вся деревня просыпается от диких криков и воплей. Все сбегаются к загону для скота, видят там кровь, но… никаких следов пребывания льва. И тут они видят лежащего на земле едва живого,
истекающего кровью охотника. Вся толпа в удивлении:
- Что случилось? Где лев?
- Да, ид
еще анекдот!