Фигурант решил «защитить» бизнес друга от новых рейдов с помощью взятки.

Житель Александрова попытался подкупить полицейского, чтобы тот предупреждал владельца магазина одежды и обуви на улице Московской в Муроме о грядущих проверках. В магазине нашли контрафактную одежду с логотипом известного спортивного бренда — владелицу магазина привлекли к уголовной ответственности. Фигурант решил «защитить» бизнес друга от новых рейдов с помощью взятки.23 декабря прошлого года мужчина встретился с оперуполномоченным ОЭБиПК МВД «Муромский» и оставил в его машине «подарок»: 50 тысяч рублей и бутылку вина (1800 рублей). Но полицейский сразу сообщил руководству, и нарушителя задержали коллеги оперуполномоченного.Мужчина признал вину, и теперь его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .