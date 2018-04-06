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<a href="http://33live.ru/novosti/06-04-2018-avtozapravki-ischeznut-s-regionalnyx-dorog.html" target="_blank">Автозаправки исчезнут с региональных дорог?</a> - 56 правонарушений. Именно столько выявлено за время работы проекта «Трасса: контроль качества». Он стартовал в декабре 2017 года. Уже четыре месяца общественники объезжают автозаправки области. Самое грубое нарушение - торговля контрафактом. 39% проверенного автомобильного топлива признано палёным. Почему заправщики не боятся заливать некачественное топливо в наши машины? И какой штраф за это они могут получить? Узнал Александр Инин.