56 правонарушений. Именно столько выявлено за время работы проекта «Трасса: контроль качества». Он стартовал в декабре 2017 года. Уже четыре месяца общественники объезжают автозаправки области. Самое грубое нарушение - торговля контрафактом. 39% проверенного автомобильного топлива признано палёным. Почему заправщики не боятся заливать некачественное топливо в наши машины? И какой штраф за это они могут получить? Узнал Александр Инин.
06.04.2018
56 правонарушений. Именно столько выявлено за время работы проекта Трасса: контроль качества. Он стартовал в декабре 2017 года. Уже четыре месяца общественники объезжают автозаправки области. Самое грубое нарушение - торговля контрафактом. 39% проверенного автомобильного топлива признано "палёным". Почему заправщики не боятся заливать некачественное топливо в наши машины? И какой штраф за это они могут получить? Узнал Александр Инин.