Светлана Зейналова скоро родит второго ребенка. Пока же популярная телеведущая приняла участие в фотосессии со своей особенной дочерью.

Светлана Зейналова скоро родит второго ребенка. Пока же популярная телеведущая приняла участие в фотосессии со своей особенной дочерью.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Зейналова опубликовала серию фотографий, на которых запечатлена вместе с дочерью Александрой. Судя по снимкам, телеведущая и ее наследница приняли участие в модной фотосессии. "У нас фотосессия – две толстые Модели 😂😂😂😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.) " – коротко подписала снимки Зейналова.Многочисленные подписчики пришли в восторг. "Красотки!!! Самые красивые модели!!", "счастья Вам и Вашим близким!!!!", "Очень красивые фото, красотки!!! 😍", "Здоровья, здоровья и здоровья！Светлый человек, счастья Вам!", "Аааа!!! Как я рада-рада-рада!", "Красотули", "Ай!!!! Класс!!! Безумно рада за вас!!!! Здоровья!!!!", "Вы – хороший, искренний, добрый и веселый человек. Храни вас Бог!", "Светлана, как же я за Вас рада. Всего Вам самого светлого!!!", "Поздравляю!!! Желаю всей семье здоровья!!! Вы такие хорошенькие!" – рассыпались в комплиментах подписчики.Напомним, слухи о том, что Светлана Зейналова беременна, появились зимой, когда стало известно, что телеведущая отказалась от работы во втором сезоне шоу "Голос.Дети". Отцом будущего малыша является гражданский муж Дмитрий, покоривший Светлану трогательной заботой о ее дочери Александре, у которой особенности развития.Возлюбленный на несколько лет младше Светланы, и ее это поначалу смущало. Однако мужчина не отступился, чем и покорил ведущую. Напомним, диагноз "аутизм" дочери Зейналовой Саше поставили, когда ей было полтора года. Это повергло в шок ведущую. Светлана призналась, что не знала, как дальше с этим жить.Болезнь дочери стала тяжелым испытанием для брака телеведущей. Супруг Алексей Глазатов ушел от Светланы. Ей в одиночку пришлось решать многочисленные проблемы, искать врачей и средства на лечение.