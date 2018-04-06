В Набережных Челнах обстреляли школу, школьник из Ростова-на-Дону убил друга семьи и сбежал. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Набережных Челнах обстреляли школу, школьник из Ростова-на-Дону убил друга семьи и сбежал. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Нижегородской области депутат города Выкса АнтонКаштанов отправлен на месяц под домашний арест за попытку дать взяткудолжностному лицу, пишетОн хотел, чтобы сотрудниксиловых структур воспользоваться служебным положением для полученияконфиденциальной информации в личных целях. Ведется следствие.В удмуртском поселке Кез напереселенцев из ветхого жилья в новой квартире упал потолок, передает При строительстведома, сданного по программе переселения из ветхого жилья, были допущенымногочисленные нарушения. Например, в одной из квартир обрушился потолок,влажность оказалась выше нормы, из-за этого в квартирах начали разрушатьсянапольные покрытия, промерзать стены и т.д.В Ростове-на-Дону 16-летний школьник убил 29-летнегодруга семьи и скрылся, сообщает В отношении него завели уголовное дело. Известно, что дома у подростка между ним и мужчинойпроизошла ссора. Парень схватил нож и нанес оппоненту множественные удары. Пострадавший скончалсяна месте происшествия. Нападавшему удалось скрыться. Преступнику грозит до 15лет колонии.В Набережных Челнах расследуютобстрел школы поселка ЗЯБ хулиганами, передает На окнах класса обнаружили четыре-пятьотверстий от пуль. Следы от выстрелов на втором этаже заметили еще в концемарта. Сейчас ведется расследование по данному факту. Сообщается, что стрельбу могли вести изпневматического оружия. По одной из версий, целью злоумышленников была порчашкольного имущества.Десяткимертвых свиристелей напугали жителей Тюмени, пишет Люди обсуждаютмассовую гибель птиц около прозрачных шумопоглощающих экранов на улицеМельникайте. По сообщениям очевидцев, "улица усыпана трупами птиц". По версиям тюменцев, они могут ударятьсяоб экраны, виной может быть птичий грипп, а также другие местные жители,отстреливающие птиц с помощью пневматических винтовок.За кражу собаки у соседей жительнице Омскагрозит два года колонии, передает36-летняя женщина стащила девятимесячную овчарку со двора частного дома. Хозяйка обратилась в полицию. Стражи порядка нашлипитомца. Воровка же рассказала, что ей настолько понравилась соседская собака,что она, понимая, что совершает кражу, забрала овчарку себе. Для этого злоумышленницаночью подошла к забору дома потерпевшей, подманила собаку через дырку в забореи отвела к себе во двор. По факту случившегося правоохранители завелиуголовное дело.Жителю Удмуртии, который избилодносельчанина бревном до смерти, грозит до 15 лет тюрьмы, сообщает Потерпевший скончался в больнице через четыре дня. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 марта,когда 31-летний мужчина распивал алкоголь с 60-летним односельчанином. Междуними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый избил гостя руками и бревном.Утром жена потерпевшего обнаружила дома мужа и вызвала скорую. Пенсионер умер вбольнице 4 апреля. Подозреваемый задержан.Трамвай вЕкатеринбурге сошел с рельсов и вылетел на остановку, пишет Он двигался со стороны улицы Колмогорова и поворачивал на улицу Крылова. Ксчастью, в этот момент на остановке никтоне стоял, поэтому пострадавших нет. Что стало причиной схода вагона, пока не известно.По информации портала в Котово Волгоградской области задержали экспедитора, укравшего после разгрузкичасть товара. Как выяснилось, он совершил кражу сосклада части привезенных продуктов питания. Задержанный был передан прибывшейследственно-оперативной группе территориального отдела полиции. По факту кражив отношении волгоградца возбуждено уголовное дело.Как сообщает6 апреля неподалеку от города Октябрьского в Башкирии произошлосерьезное ДТП. По данным ГИБДД, 36-летняя горожанка, управлявшая автомобилем"Лада Калина", не справилась с управлением и вылетела в кювет, машину при этомопрокинулась. Вместе с женщиной ехала ее восьмилетняя дочь, сидевшая в детскомкресле, которое помогло смягчить удар. Тем не менее и мать, и ребенок получилитравмы. Обстоятельства происшедшего и данные о пострадавших уточняются.В Уфе пьяный угонщик влетел в припаркованную фуру, передает Всалоне покореженного авто находился человек. Росгвардейцы решили ему помочь, номужчина заявил, что все в порядке, помощь ему не нужна, и он уже вызвалГИБДД. Росгвардейцы решили дождаться дорожную полицию. Когда водитель понял,что патруль не уйдет, он решил сбежать. Впрочем, стражи порядка пресеклипопытку. Выяснилось, что 33-летний уфимец имеет судимости за кражи, а ДТП онсовершил на чужой машине, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения.