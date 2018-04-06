Прогремевшее на весь мир дело об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, кажется, подходит к своему логическому концу. Отец и дочь не были отравлены ни российскими, ни британскими спецслужбами, случившееся с ними – исключительно бытовое происшествие, заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория.

Прогремевшее на весь мир дело об отравлении бывшегосотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, кажется, подходит к своемулогическому концу. Отец и дочь не были отравлены ни российскими, ни британскимиспецслужбами, случившееся с ними – исключительно бытовое происшествие, заявилаплемянница Сергея Скрипаля Виктория."Она (Юлия Скрипаль. – Прим.Ред.) здорова. Это еенормальная интонация. Под конец, когда мы прослушали запись более детально,было слышно под конец, что она сейчас заплачет", – рассказала женщина обобщении со своей двоюродной сестрой в интервью .Дочь бывшего сотрудника ГРУ выступила с первым послеотравления заявлением 5 апреля. Она сказала, что очнулась неделю назад ичувствует себя лучше. Более того, девушка собирается обратно в Россию. Идет напоправку и отравленный шпион.По словам Виктории Скрипаль, одной из последнихновостей из жизни отца и дочери является смерть их домашних питомцев – кота идвух морских свинок. После смерти животные были кремированы, и кровь дляанализа на наличие отравляющих веществ у них никто не брал.Что касается жизни, которую ведут Сергей и ЮлияСкрипаль, то, подчеркнула племянница беглого шпиона, она самая обычная."Как мы с вами живем – ходим на работу, делаем какие-то свои домашниедела", – сказала Виктория Скрипаль, добавив, что в политику ее родственникине лезли.Женщина заявила, что за резонансным отравлением нестоят ни британские, ни российские спецслужбы."Я считаю, что это чисто бытовоеотравление. Никто не видел счетов из паба, из ресторана. Никто не показал, чтоони ели и пили", – конкретизировала Виктория Скрипаль.В ее ближайших планах – поездка в Москву на встречу впосольство Великобритании, а затем вылет в Лондон. при этом слухи о том, чтобывший сотрудник ГРУ планировал вернуться в Россию, его племянница неподтвердила.Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были найдены 4 мартав бессознательном состоянии в британском городе Солсбери в юго-западной Англии.Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что бывшийсотрудник ГРУ был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок",разработка которого якобы велась в СССР.Лондон принялся обвинять в случившемся Москву. Врезультате из Великобритании были высланы 23 российских дипломата.