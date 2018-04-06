Пасхальный фестиваль будет более строгим. В праздничную для всех верующих неделю после Светлого Воскресенья во Владимире в 7 раз откроется традиционный фестиваль православной культуры. В этом году он пройдёт с 9 по 15 апреля. Основной акцент сделают на религиозно-научных встречах и духовной работе с молодёжью, хотя не обойдётся и без праздничной концертной программы. Тему продолжат мои коллеги.

06.04.2018Пасхальный фестиваль будет более строгим. В праздничную для всех верующих неделю после Светлого Воскресенья во Владимире в 7 раз откроется традиционный фестиваль православной культуры. В этом году он пройдёт с 9 по 15 апреля. Основной акцент сделают на религиозно-научных встречах и духовной работе с молодёжью, хотя не обойдётся и без праздничной концертной программы. Тему продолжат мои коллеги.