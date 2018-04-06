Каждая женщина ждет того самого момента, когда мужчина ее мечты наконец–то пригласит ее на первое свидание. Ожидание всегда очень волнительно, но зато момент, когда он решается и делает этот шаг, всегда стоит того. Эйфория, радость, хочется поскорее рассказать об этом всем подружкам и маме, но вот эмоции постепенно сходят на нет, мозг постепенно начинает анализировать происходящее и в голову сразу начинают приходить разные вопросы: Что надеть?, Как накраситься?, Какие туфли выбрать?.

Каждая женщина ждет того самогомомента, когда мужчина ее мечты наконец–то пригласит ее на первое свидание.Ожидание всегда очень волнительно, но зато момент, когда он решается и делаетэтот шаг, всегда стоит того. Эйфория, радость, хочется поскорее рассказать об этом всем подружкам и маме, но вот эмоции постепенно сходят на нет, мозг постепенно начинает анализировать происходящее и в голову сразу начинают приходить разные вопросы: "Что надеть?", " Как накраситься?", "Какие туфли выбрать?".Фундаментальное правило хорошеговнешнего вида – одеваться нужно по погоде. В первую очередь нужно думать не толькоо красивом внешнем виде, но и о том, чтобы вам было удобно и комфортно.Например, на улице пасмурно и возможен дождь, а вы решаетесь сделать роскошнуюприческу и изысканный вечерний макияж, надеть туфли на тонкой шпильке и своелучшее платье, купленное специально для такого случая. Казалось бы, ничего непредвещало беды, вы гуляете в парке, но тут начинается дождь, а все ваши усилиявыглядеть идеально заканчиваются испорченным вечером. Обидно и досадно, ноэтого можно было избежать.Условно можно разделить первыесвидания на три группы: прогулки, "клуб по интересам" и кафе или ресторан. Прогулкивключают в себя парки, скверы, зоопарки, исторические районы города, простокрасивые места. Вы прогуливаетесь, наслаждаетесь природой, беседуете. Парк илисквер становятся своеобразным приятным фоном, а вас ничего не отвлекает отразговора. Вторая категория – встреча, исходя из общих интересов. Это можетбыть каток, совместная велопрогулка, музей или даже тематический мастер–класс.Третий вариант, как правило, больше всего подходит для холодного времени года,и когда интересы друг друга пока еще неизвестны. Какой бы вариант свидания нибыл бы выбран, к нему нужно готовиться соответственно.Для первой группы необходимо выбратьмаксимально удобную одежду, предпочтение отдавайте стилю casual. На самом деле,какую именно одежду подобрать, вы сможете понять интуитивно сами, а это станетвозможным, когда вы поймете фундаментальные отличия каждой из групп. Нужночетко понимать, что приглашая вас на прогулочное свидание, мужчина ждет от васлегкости. Возможно, он хочет прогуляться с вами по тем местам, которые онсчитает наиболее красивыми и живописными, чтобы вы вместе могли полюбоватьсяэтими видами. Вам должно быть удобно и комфортно в выбранной одежде. Отдайтепредпочтение обуви с каблуком средней высоты, легкому макияжу, прическе,выглядящей естественно, даже если до этого вы три часа провели за ее созданием.Одежда должна быть простой, а не вычурной или вызывающей. Ваш образ должен бытьлегким и запоминающимся.Вторая группа подразумеваеткультурный или активный отдых. И тут нужно соответствовать месту встречи. Длявелопругулки, катка, катания на картах отдайте предпочтение спортивному стилю.Но при этом не забывайте о макияже в нюдовых тонах – вы должны выглядетьестественно и натурально. Прическа должна соответствовать стилю, и локоны вэтом случае будут совершенно неуместны. Отдайте предпочтение конскому хвостуили красиво заплетенной косе.Если же вы идете наоткрытие выставки, то вполне уместен вечерний или винтажный образ. Но всегодолжно быть в меру, и макияжа, и духов, и глубины декольте. Если это простовстреча в музее, то ваш образ должен быть некоторой золотой серединой – отдайтепредпочтение классическому или романтическому стилю, а также прекрасен иуместен будет нью–лук. Помните, что в этом случае ваша встреча предполагаетпрогулку по музею, поэтому обувь должна быть удобной и элегантной одновременно.Макияж и прическа должны соответствовать выбранному образу и должны бытьмягкими и притягивающими внимание вашего мужчины.Если мужчина приглашает вас вресторан, то лучше всего будет заранее подготовиться к этому. В этом случае подойдет вечернийстиль, но не образ женщины–вамп, городской шик или винтажный образ.Высокий каблук будет более чем уместен. Макияж вечерний, но умеренный.Какой бы вариант свидания вами ни былвыбран, не забывайте про аксессуары, украшения и тонкий аромат духов. Кстати,последние уместны даже во время велопрогулки или катания на роликах. Помните:вы красивы и притягательны, подчеркните свои достоинства, и ваше свидание, ккакой бы из групп оно ни относилось, обязательно перейдет во второе.