Актер Данила Козловский пожаловался журналистам на хамство и озлобленность россиян. Трейлер его фильма Тренер раскритиковали в Сети.

Актер Данила Козловский пожаловался журналистам на хамство иозлобленность россиян. Трейлер его фильма "Тренер" раскритиковали в Сети."Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо вменя. Такого количества ненависти я вообще не ожидал", – посетовал Козловский.Он отметил, что показывал рекламный ролик иностранцам, и все они "округлялиглаза" и хвалили его. "А в России, с…ка, сплошная ненависть и хамство. Пишутстолько гадостей, что порой теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-тотакая х...ровая, что в вас столько злобы. И главное, какие все смелые", – добавилартист.Козловский подчеркнул, что тот, "кто хочет обоср...ть, всегда найдетза что". Он добавил, что надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей,которые пишут гадости".Козловский выступил продюсером, режиссером,сценаристом и исполнителем главной роли картины. Он многое сделал чтобы лентаувидела свет. Поэтому, когда журналисты портала Sports.ru отметили, что любителикино, мягко говоря, очень холодно встретили первый рекламный ролик спортивной драмы, он разозлился.Российская премьера "Тренера" запланирована на 19 апреля.Фильм рассказывает историю футболиста национальной сборной Юрия Столешникова, спортсмена со скандалом выгоняют из команды, и он вынужден стать тренером в небольшомгороде. В ленте, помимо Козловского, снялись Владимир Ильин, Андрей Смоляков иОльга Зуева.Напомним, что Козловский не первый артист, который набросилсяс жесткой критикой на жителей нашей родины. Алексей Серебряков заявил в интервьюжурналисту Юрию Дудю, что национальная идея России – сила, наглость и хамство.После этого с критикой в его адрес выступили известные люди и рядовыепользователи соцсетей. Тем не менее актер от своих слов не отказался.