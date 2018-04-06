Дочь фронтмена группы Nirvana Фрэнсис Бин Кобейн выпустила дебютную песню в честь годовщины смерти отца. Она исполнила композицию на видео, которое опубликовала в соцсети.

Дочь фронтмена группы Nirvana Фрэнсис Бин Кобейн выпустила дебютную песню в честь годовщины смерти отца. Она исполнила композицию на видео, которое опубликовала в соцсети.В комментариях к публикации девушка призналась, что хотела бы сыграть свою песню на гитаре, но не может сделать этого из-за маникюра. "Мне кажется, я видела тебя, когда была ребенком. Мне кажется, я тебя нашла", – поется в душераздирающей композиции. Напомним, Фрэнсис Кобейн родилась в 1992 году. В апреле 1994 года ее отец Курт был обнаружен мертвым у себя дома в Сиэтле. По официальной версии, музыкант покончил с собой.