Единая Россия окажет поддержку молодежи, желающей принять участие в предстоящих партийных праймериз. Запущен проект, который предоставит молодым участникам предварительного голосования консультативную поддержку и наставников.

"ЕдинаяРоссия" окажет поддержку молодежи, желающей принять участие в предстоящих партийныхпраймериз. Запущен проект, который предоставит молодым участникам предварительногоголосования консультативную поддержку и наставников.В крупнейшейпартии России думают о том, как провести в региональные парламенты новые лица исущественно обновить депутатский корпус. Как сообщил источник , близкий круководству партии, это не значит, что нынешние политики обязательно должныподвинуться. Многие из них по-прежнему способны мобилизовать на выборах электорат.Но все же, руководство"Единой России" считает, что приводитьмолодежь в политику необходимо. К примеру, секретарь генсовета Андрей Турчак говорил онеобходимости ребрендинга партии, для чего, в частности, он проводил встречи с экспертамии политологами.По словам источника издания, единственный вариантподдержать молодежь – это помочь им преодолеть процедуру предварительногоголосования. С этой целью в ближайшее время стартует проект "ПолитСтартап",определенные черты которого напоминают конкурс администрации президента "ЛидерыРоссии", по итогам которого финалисты и победители получили назначения в органыгосударственной власти.К участию в нем допускаются люди моложе 35 лет.Дополнительно условие – они не должны иметь существенного опыта вобщественно-политической сфере. Поддержку получат только те, кто ранее непроводил избирательные кампании – как в качестве кандидата, так и в качестветехнолога."Если новые лица победят в праймериз, а решатьэто людям в единый день предварительного голосования, то они станут кандидатамиот партии", – сообщил глава политуправления партии Роман Романов.Задача заключается в том, чтобы с помощьюфедеральных и региональных наставников дать возможность новым лидерамприобрести наиболее интересный для них опыт реальной политической борьбы ивключить их в партийную орбиту.Онлайн-регистрация на проект "ПолитСтартап" начнется 12апреля. С конца апреля федеральные спикеры начнут онлайн-обучение. После этогопройдут встречи с региональными наставниками, затем начнется процесс формированияи оценки отчетных проектов.По словам Романова, свое согласие на наставничество икосультативную поддержку молодых уже дали политологи Дмитрий Орлов и Дмитрий Гусев.В свою очередь, их коллега – Виталий Иванов – рассказал,что на праймериз бывают разные ситуации. Были случаи зарегулированных иформальных голосований, когда победитель был известен заранее. Поэтому задачи упроцедуры две. Первая – мобилизация избирателей перед выборами. Вторая —презентация и раскрутка кандидатов. Нынешнее руководство партии, по мнению политолога,намерено решить поставленную задачу партийного обновления.У руководства "ЕР" сейчас задача отобратьновых людей, на которых оно сможет в дальнейшем опереться. Им нужные новыекадры.Политолог Андрей Колядин считает, чтотренд на подобное обновление идет от внутриполитического блока администрациипрезидента. Он полагает, что партии надо увлекаться не столько ставкой намолодежь, сколько просто привлечением людей, которым уже доверяют. Результатпроекта, по его словам, будет зависеть от тех людей, которые делают выборы врегионах.Руководитель центра экономических и политическихреформ Николай Миронов отмечает, чтооднозначно высказаться о проекте можно будет только по его итогам. Если черезнего пройдут молодые люди по протекции известных родителей или благодаря другиманалогичным неформальным связям, ни о каких новых кадровых лифтах для молодежиговорить не придется.Напомним,что на этой неделе в "Единой России" стартовал прием заявлений дляучастия во внутрипартийном предварительном голосовании по отбору кандидатов дляосенних региональных выборов. Единый день голосования в этом году назначен на 9сентября, а предварительное голосование в "ЕР" пройдет 3 июня.Кандидатом может стать как член партии, так и беспартийный, основное требование– отсутствие судимости и активов за рубежом.Следуетотметить, что "Единая Россия" – единственная партия в стране, котораяопределяет своих кандидатов путем всенародного голосования на открытыхпредварительных выборах. Впервые процедура праймериз была проведена в 2006 годуна региональном уровне.