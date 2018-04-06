Ухудшение погодных условий прогнозируют в субботу, 7 апреля

Экстренное предупреждение МЧС: на Владимир надвигается сильный дождь.По прогнозам синоптиков ухудшение погодных условий ожидается в субботу, 7 апреля. Центральный Федеральный округ России окажется под влиянием холодного атмосферного циклона. Ночью температура воздуха опуститься до - 4 градусов, днем - от +3 до 10 градусов. В регион придут дожди.Уже на Пасху владимирцам обещают хорошую погоду - солнечно, до +13 градусов.