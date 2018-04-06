Ученые в один голос заявляют: заболевание, с которым раньше врачи справлялись без труда, перестает поддаваться существующим способам лечения. Новая волна заболевших рискует получить такие страшные осложнения, как бесплодие, поражение суставов и заражение крови, приводящее к летальному исходу.

Ученые в один голос заявляют: заболевание, с которым раньше врачи справлялись без труда, перестает поддаваться существующим способам лечения. Новая волна заболевших рискует получить такие страшные осложнения, как бесплодие, поражение суставов и заражение крови, приводящее к летальному исходу.Всемирная организацияздравоохранения уже давно предупреждала: несколько видов бактерий стали плохо реагировать на антибиотики. Тогда эксперты предположили, что втечение нескольких лет гонорея вообще перестанет поддаваться нынесуществующим лекарствам.Сообщается, что недавно в Великобритании был зафиксирован первыйслучай гонореи, когда болезнь вообще не среагировала на лекарства. Мужчина обратился к врачу в начале 2018 года, когда обнаружил у себя всепризнаки гонореи – в том числе гнойные выделения из полового органа. Медик выписал пациенту несколько антибиотиков, затем отправил его анализы в специальнуюлабораторию, где и подтвердили: это новый вид гонореи, с которым привычные лекарства точно не справятся. Эта история болезни негласно признана самымхудшим вариантом гонореи за всю ее историю, пишет Life.ru.Врачи уже взяли анализы у партнерши пациента, от которой он "подхватил" болезнь. Она оказалась здорова, но ученые говорят, что такой штамм гонореи может через половыеконтакты распространяться дальше. Это приведет к тому, что триппер станетнеизлечимым заболеванием и люди начнут умирать от осложнений.Напомним, гонорея – это инфекционноезаболевание, при котором бактерии поражают слизистые оболочки половой системы. В 99% случаев заболевание передаетсяполовым путем. Чащевсего гонореей болеют молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет. Стоит упомянуть, что вероятность заражения женщины от больного мужчины – около 80%. При этоммужчина заражается от больной женщины лишь в 30% случаев.Медики также рассказали, что гонорею можно легко предотвратить, если придерживаться простых правил. Использование контрацептива во время секса снижает вероятностьзаражения венерическими заболеваниями почти до нуля, в частности гонореей."Супергонорея становится все более распространенным явлением и ужевоспринимается как потенциальная эпидемия так же серьезно, как ВИЧ и СПИД. Лучшим способом профилактики и предотвращенияраспространения супергонореи является практика безопасного секса сиспользованием барьерных контрацептивов. Кроме того, очень важно обсуждать темугонореи с любым новым сексуальным партнером и проходить тестирование, поскольку триппер является лишь одной из многих инфекций, которые могут быть бессимптомнымии очень опасными", – рассказал врач медицинского центра Tel Aviv CLINIC Артур Миллер.