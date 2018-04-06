Британская телезвезда, 31-летняя Лорен
Гуджер опубликовала на своей странице в Instagram странное фото, наделавшее
много шума в Сети. Фолловеры заметили у нее усы.
Британская телезвезда, 31-летняя Лорен
Гуджер опубликовала на своей странице в Instagram странное фото, наделавшее
много шума в Сети. Фолловеры заметили у нее усы.
Но
так кажется только с первого взгляда. На самом деле, на снимке над пухлыми
губами теледивы – всего лишь тень, которая напоминает очертания усов.
Снимок
вызвал настоящий ажиотаж и возбуждение не только в Сети – тему подхватили
ведущие СМИ. Девушку высмеяли и даже осудили за неудачное фото, сообщает The
Sun. Но есть и те, кто оставляет хвалебные отзывы о фотографии. "Усы теперь в моде?" "Такие губы выглядят
смешно", "Смотритесь ужасно, что вы с собой делаете?", "У тебя есть усы", -
пишут комментаторы.
Однако на сторону девушки встали ее поклонники. "Почему бы вам
не сделать себе и ей одолжение и просто не отписаться? Спросите себя,
понравилось бы вам читать негативные комментарии?… Нет! Она женщина и она
настоящая. Бог любит всех, включая вас", – написал один из них. "Люди
отвратительны сейчас... Какое ужасное отношение", – прокомментировал другой.
Напомним, ранее мир
захватил тренд на широкие, взъерошенные брови, волосатые ноги и подмышки. Все
больше известных моделей отказываются от бритвы и эпилятора в пользу
естественной "красоты". Впрочем, большинство по-прежнему считают
повышенную волосатость отталкивающей.