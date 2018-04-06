Британская телезвезда, 31-летняя Лорен Гуджер опубликовала на своей странице в Instagram странное фото, наделавшее много шума в Сети. Фолловеры заметили у нее усы.

Британская телезвезда, 31-летняя ЛоренГуджер опубликовала на своей странице в Instagram странное фото, наделавшеемного шума в Сети. Фолловеры заметили у нее усы.Нотак кажется только с первого взгляда. На самом деле, на снимке над пухлымигубами теледивы – всего лишь тень, которая напоминает очертания усов.Снимоквызвал настоящий ажиотаж и возбуждение не только в Сети – тему подхватиливедущие СМИ. Девушку высмеяли и даже осудили за неудачное фото, сообщает TheSun. Но есть и те, кто оставляет хвалебные отзывы о фотографии. "Усы теперь в моде?" "Такие губы выглядятсмешно", "Смотритесь ужасно, что вы с собой делаете?", "У тебя есть усы", -пишут комментаторы.Однако на сторону девушки встали ее поклонники. "Почему бы вамне сделать себе и ей одолжение и просто не отписаться? Спросите себя,понравилось бы вам читать негативные комментарии?… Нет! Она женщина и онанастоящая. Бог любит всех, включая вас", – написал один из них. "Людиотвратительны сейчас... Какое ужасное отношение", – прокомментировал другой.Напомним, ранее мирзахватил тренд на широкие, взъерошенные брови, волосатые ноги и подмышки. Всебольше известных моделей отказываются от бритвы и эпилятора в пользуестественной "красоты". Впрочем, большинство по-прежнему считаютповышенную волосатость отталкивающей.