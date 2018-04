Весна – самое горячее время в светской жизни Москвы. Концерты, театр, выставки и кино. О самых интересных событиях ближайшего времени – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

6 апреля, пятницаВ "Известия Холл" группа "КалиновМост" отметит 20-летие альбома "Оружие" и сыграет для своих поклонников лучшиепесни. Эта пластинка стала архетипическим, универсально-символическим,сурово-прекрасным эпосом, который заслуженно вошел в золотой фонд творенийрусского рока. На концерте можно будет услышать не только хиты, но и давно илиникогда не исполнявшиеся ранее вживую вещи. Всем ярым поклонникам коллектива –быть в обязательном порядке.В "Крокус Сити Холле" покажут шоуяпонского музыкального гуру стиля new age Kitaro. Это самобытный композитор,виртуозный мультиинструменталист, аранжировщик, обладатель премий "Грэмми" и"Золотого глобуса". Музыкант представит свою новую концертную программу "KojikiAnd The Universe". Его композиции прозвучат на фоне завораживающего видеоряда –бесконечного космоса с его спокойствием и тревогой, агрессией и умиротворением."Моя задача – передать энергию музыки из космоса через мое тело и донести её дослушателя", – признается артист.7 апреля, субботаВ Большом зале Московскойконсерватории им. П.И.Чайковского даст пасхальный концерт солистка Пермскоготеатра оперы и балета, лауреат "Золотой маски" прошлого года Надежда Павлова всопровождении оркестра "La Voce Strumentale". Она исполнит "StabatMater" Дж. Б. Перголези. Во втором отделении программы Концерт для скрипки соркестром соль минор И.С. Баха, "Nisi Dominus" и "In Furore intimmissimae irae"А. Вивальди в исполнении Дмитрия Синьковского (скрипка, контр-тенор). Стоитотметить, что великолепное сопрано Надежды Павловой музыкальные критики назвалипоразительным открытием оперных сезонов последних лет.В Sheraton Palace Hotel состоятсяинтерактивные выступления проекта "ROLE MODEL". В числе спикеров главныйредактор organicwoman.ru Яна Жукова; радиоведущая, писатель, видеоблогер,сценарист, тренер Ольга Дори; основатель международного сообщества женщин WomenInfluence Community Янина Дубейковская; коуч, эксперт по целеполаганию и личнойэнергии Лариса Иноземцева и многие интересные специалисты. Темы выступлений: эмоциональностьи страх одиночества, желание профессиональной реализации и сложностиматеринства, сексуальная удовлетворенность и отношения с мужчиной и другие. Каждыйиз гостей сможет задать свой вопрос и подключится к интересующим егодискуссиям.В Театре на Юго-Западе покажуткомедию Александра Селина "Парашютист". Главный герой постановки – мастерспорта международного класса по парашютному спорту. Он бесстрашен и обаятелен.Но нераскрывшийся парашют сталкивает его лицом к лицу со смертью, и роковаявстреча изменит всю его жизнь. Смерть дарует ему второй шанс, новую жизнь, атот А вдруг потерял покой,почувствовал себя влюбленным и ждет новой встречи с ней. И это начало самогоневероятного романа. Зрителей ждет много юмора, забавных ситуаций и неожиданныйфинал – все это подарит яркие впечатления и массу позитивных эмоций.8 апреля, воскресеньеВ театре "МОДЕРН"состоится премьера мюзикла "Мечтатели". Это увлекательная музыкальная сказкадля семейного просмотра, которая поможет вернуть детей из виртуального мира вреальность. Над мюзиклом работает "звездная" постановочная группа. На сцену нарядус учениками школы-студии "Республика KIDS", театральной студии Театра "МОДЕРН"и другими артистами выйдут самые известные дети страны – АлександраАбрамейцева, Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и другие. Все они – победители иучастники популярных телевизионных шоу и конкурсов: "Голос. Дети", "НоваяВолна", "Детское Евровидение", "Джаз-паркинг", "Синяя птица" и прочих.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут оперу "Альцина, или Волшебный остров" Георга ФридрихаГенделя. Это одно из прекраснейших творений барокко, сочетающее в себе божественнуюмузыку и поэтичный сюжет. РежиссераГеоргия Исаакяна и дирижер Алевтина Иоффе поставили этот шедевр как специальныйспектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. По сюжетупосреди океана скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда,она превращает в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджероудается избежать этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутаяневеста Руджеро Брадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений,ревность, обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжетаразворачиваются на сцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.В СК "Олимпийский" выступит РичиБлэкмор и группа "Rainbow". Прозвучат знаменитые песни, которые знает каждыймеломан. Помимо лучших вещей всех периодов Rainbow с основным упором на "эпохуДИО" ("Stargazer", "Since You Been Gone" и "Man on the Silver Mountain"),сет-лист включает главные хиты группы Deep Purple. Причем не только те, чтобыли созданы во времена золотого состава ("Highway Star", "Perfect Strangers","Black Night", "Lazy", "Smoke on the Water" и даже "Child in Time"), но и те,что были записаны вместе с Дэвидом Ковердейлом ("Soldier of Fortune", "Burn", "Mistreated").Сам Ричи, рассказывая о проходящем туре, подчеркивает: эти выступления Rainbow– не возрождение, а дань прошлому и чуть ли не финальный аккорд в его карьерехард-рок гитариста. Так что спешите увидеть.9 апреля, понедельникВ Доме Музыки состоится юбилейныйконцерт Заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука и его группы"Неоклассик". Это знаменитый отечественный гитарист, чье имя занесенов Книгу Рекордов Гиннеса. Он подарит гостям лучшие произведения музыкальнойклассики последних трехсот лет. Помимо произведений Баха, Россини, Моцарта прозвучати кельтские композиции в сопровождении ирландского ансамбля "Эридан"и оркестра волынщиков. Ожидаются и премьеры. Гостей ждет тесное общение с музыкантами,виртуозное свежее прочтение классики, искренность и обаяние.В Доме актера покажут спектакль "Листкииз сожженной тетради". Это драматические этюды о С.Есенине, которые исполняют ведущиеартисты московских театров. Это будет рассказ о Зинаиде Райх, Айседоре Дункан,Галине Бениславской – женщинах окружавших Сергея Есенина. Это попыткавоссоздать образ знаменитого поэта без хрестоматийного глянца, с помощью тех,кто его любил и в разное время был с ним рядом. Современники свидетельствуют,припоминают, опровергают версии, предлагают свои. Читают стихи, каждыйпо-своему, и не только есенинские. В результате – поэта хочется перечитать, ачеловека понять.10 апреля, вторникВ пространстве заловРоссийской государственной библиотеки (ФГБУ РГБ) откроется выставка номинантовпремии "Инновация" в области современного искусства. Цель премии – содействиеавторам, работающим в области современного визуального искусства, выявлениеважнейших художественных достижений и привлечение внимания к основным процессамв российском актуальном искусстве. Церемония награждения состоится в ТеатреНаций 27 апреля 2018 года. В экспозиции – выставочные, образовательные,инклюзивные проекты, музыкальные и междисциплинарные фестивали – все лучшее вроссийском искусстве за последние два года. Выставка продлится до 12 мая. Входсвободный. Онлайн-часть выставкидоступна на сайте 2018.artinnovation.ru.В Московском театре на Таганкепокажут спектакль "Мастер и Маргарита" по знаменитому одноименному произведениюМихаила Булгакова. На сцене будутнаходиться два мира – духовный и бытовой или высший мир света и действительный– мир Пилата Понтийского. Четыре раза на сцену явственно, зримо выходят рок,судьба – силы, разделяющие героев, и заставляющие их переживать это разделение,а зрителей испытывать катарсис. Это знаменитые сцены: "Пилат – Иешуа",сцена казни и плача по Христу, сцена бала призраков и финальная, когда вокругогня, как жертвенника, возникают портреты Михаила Булгакова. Сцена с портретамиБулгакова и жертвенный огонь – низкий поклон поколений автору.В "Крокус Сити Холле" покажут шоу"Света и Тьмы" под названием"История одного человека". Это представление, где разрываются все границы междуреальностью и сказкой. "Юди" – простые парни из Сибири, которые получилиширокую известность благодаря своему таланту и упорству. Они расскажут историю очеловеке, не похожем на остальных, который нуждался в помощи и был услышан,история о великом Свете, излечившем Тьму.11 апреля, средаВ Московском театре "Школасовременной пьесы" покажут веселый хулиганский спектакль-мюзикл "Шинель/Пальто"на музыку Дунаевского в аранжировке Дмитрия Хоронько. Здесь джазовая музыкасочетается с декорациями в виде современного офиса. А шинель, которая влитературе означает образ маленького человека, в спектакле принимает гротескныеочертания. Именно 11 апреля впервые в спектакле сыграет одна из самых красивыхактрис Москвы по версии журнала "Театральный сезон" – Даниэлла Селицка. Показбудет посвящен памяти Народного артиста РФ Альберта Леонидовича Филозова,который, увы, так и не успел увидеть премьеру.12 апреля, четвергВ "Крокус Сити Холле" пройдет "Большойвесенний фестиваль "Звезды Русского Радио" ― On Air!". Все гости станутнепосредственными участниками прямого эфира. На сцену выйдут: Валерий Меладзе,Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Вера Брежнева, РодионГазманов, Слава, Александр Маршал, Зара, Митя Фомин, Юлианна, Ёлка и многиедругие. Ведущие концерта – Елена Север и Николай Басков.В кино выйдет фантастический боевик"Рэмпейдж" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. По сюжету любящий уединениеприматолог Дэвис Окойи дружит с гориллой Джорджем, его он воспитывал с самогорождения. Однако в один прекрасный день неудачный генетический экспериментпревращает любимую обезьяну в монстра, да вдобавок и других животных тоже. Животныерушат все, что попадается у них на пути, а Окойи вместе с генным инженером пытаютсяизобрести антидот, чтобы предотвратить глобальную катастрофу.