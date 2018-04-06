В ряде СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» – транспортными средствами, собранными их запасных частей, ввезенных из-за границы...

В последнее время в ряде СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной с так называемыми «конструкторами» – транспортными средствами, собранными их запасных частей, ввезенных из-за границы.Во избежание различных трактовок данной информации Госавтоинспекция г. Москвы разъясняет, что в соответствии с п. 3 Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24.11.2008 № 1001 «О порядке регистрации транспортных средств» не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не проводятся регистрационные действия с транспортными средствами по следующим основаниям:- представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, а также содержащие недостоверную информацию;- представлены транспортные средства, изготовленные в Российской Федерации, в том числе из составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, или ввезенные на ее территорию сроком более чем на шесть месяцев, без представления документов, подтверждающих проведение их сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо подтверждающих их выпуск на территории Таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению или с таможенными ограничениями, установленными таможенными органами;- представлены транспортные средства, конструкция которых или внесенные в конструкцию изменения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения или сведениям, указанным в представленных документах;- обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов (кузова, рамы, кабины, двигателя), идентифицирующих транспортное средство, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных), за исключением транспортных средств с измененной маркировкой транспортных средств и номерных агрегатов в результате естественного износа, коррозии, ремонта или возвращенных собственникам или владельцам после хищения, при условии их идентификации;- наличие запретов и ограничений на совершение регистрационных действий, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации;- отсутствуют в паспорте транспортного средства отметки об уплате утилизационного сбора или об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с п. 6 ст. 24.1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» или об обязательстве обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, взятом на себя организацией – изготовителем колесных транспортных средств, включенной на момент выдачи паспорта транспортного средства в реестр организаций – изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, предусмотренный Правилами принятия организациями – изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств», за исключением колесных транспортных средств, на которые паспорта транспортных средств выданы до 1 сентября 2012 года;- наличие в паспорте транспортного средства соответствующего колесного транспортного средства отметки о принятии обязательства организацией – изготовителем колесных транспортных средств, не включенной на дату выдачи паспорта в реестр организаций – изготовителей колесных транспортных средств, принявших обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты транспортными средствами своих потребительских свойств, предусмотренный Правилами принятия организациями – изготовителями колесных транспортных средств обязательства обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств», обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты колесными транспортными средствами своих потребительских свойств, за исключением колесных транспортных средств, на которые паспорта транспортных средств выданы до 1 сентября 2012 года.Особое внимание должно быть обращено на то, что регистрационные действия также не могут быть проведены в случаях:- наличия сведений о смерти физического лица либо сведений о прекращении деятельности юридического лица (физического лица, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), являющихся собственниками транспортных средств;- неуплаты государственной пошлины либо отсутствии сведений об уплате;- признания недействительным паспорта транспортного средства;- если при изменении регистрационных данных колесных транспортных средств, связанных с заменой номерных агрегатов, представлены номерные агрегаты с транспортных средств, за которые ранее не осуществлено взимание утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств или по которым организацией – изготовителем транспортных средств не принято обязательство обеспечить последующее безопасное обращение с отходами, образовавшимися в результате утраты указанными транспортными средствами своих потребительских свойств, за исключением номерных агрегатов, использовавшихся в комплекте колесных транспортных средств, паспорта на которые выданы до 1 сентября 2012 года;- невозможность идентификации транспортного средства вследствие замены рамы, кузова или составляющей части конструкции, повлекшей утрату идентификационного номера, нанесенного изготовителем транспортного средства при его выпуске в обращение.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81