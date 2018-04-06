Госдуме удалось выстроить конструктивный диалог с правительством, это было бы невозможно без личной поддержки Дмитрия Медведева. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече премьер-министра с депутатами думской фракции Единая Россия.

Госдумеудалось выстроить конструктивный диалог с правительством, это было быневозможно без личной поддержки Дмитрия Медведева. Такое заявление сделалспикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече премьер-министра с депутатамидумской фракции "Единая Россия".Открываявстречу, Вячеслав Володин отметил, что за прошедшие полтора года работыГосдума VII созыва иправительство смогли выстроить конструктивный диалог. Это было непросто инепривычно, сказал спикер. По его мнению, депутаты где-то сами были не готовы к этому диалогу."Сложившаяся практика – либо отсутствия диалога,либо поддержки законопроектов без обсуждения нам мешала развивать отношения,построенные на соблюдении норм, правил публичных дискуссий, в рутинной работе,предваряющей принятие законов", – пояснил Володин.Онподчеркнул, что налаживанию конструктивного диалога депутатов с правительствомспособствовала позиция премьер-министра. "Без личной поддержкипредседателя правительства мы не смогли бы выстроить этот диалог,синхронизировать регламент Госдумы с регламентом правительства", – обратилвнимание глава нижней палаты парламента.Спикер отметил, что взаконотворческом процессе много участников, и правительство в нем занимаетособое место:За прошедший период каждыйвторой законопроект, принятый Госдумой, внесен правительством. Это хорошийрезультат как для правительства, так и для Госдумы.Председатель Думы отметил важность принятие решений, которые позволили обеспечитьимпортозамещение, в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе.Он напомнил, что Госдума защитила граждан вфинансовой сфере, а также сформировала национальную платежную систему, поддержала сельское хозяйство и жилищное строительство.Володин указал на то, что нижняя палата парламента работала в условиях санкций, но решения принимались эффективно и показалиположительный результат.Наша экономика вышла изстагнации, причем за очень короткое время, и сегодня мы с вами говорим оее развитии.Спикер Годсумы высказалмнение, что для совершенствования работы необходимо реализовать новыеформы диалога с правительством. По его словам, одной из таких формстали встречи всех думских фракций с Дмитрием Медведевым накануне отчета премьер-министра о работе правительства по итогам 2017 года.Дмитрий Медведев начал свою речь с заявления отом, что Госдума и правительство вышли на принципиально новый уровеньвзаимодействия."Госдума и правительствов плане взаимодействия вышли на принципиально новый уровень, научились слышатьаргументы друг друга, несмотря на несовпадение позиций по некоторым вопросам",– сказал глава кабмина. Онотметил, что, несмотря на то, что правительство является в значительной степенипартийным, это не значит, что у него абсолютно одинаковое мнение по всемвопросам."Это абсолютно нормально, было бы хуже, если бы всеинициативы получали бы единогласное одобрение. Это означало бы, что нетдиалога, обсуждения, экспертизы. Но с другой стороны, по ключевым вопросам,которые объединяют всю нашу страну, являются важнейшими для развития нашегогосударства, мы вместе с депутатами фракции "Единой России" всегдапроявляли абсолютное единодушие", – сказал Медведев.Среди таких тем премьер-министр назвал интеграцию Крыма вроссийское правовое поле и решение фундаментальных вопросов развития страны в условияхвведения тотальных санкций по периметру. Медведев также указал на трудныемакроэкономические условия, в которые попала Россия вследствие сложения целого рядафакторов, включая драматическое падение цен на нефть.Председатель"Единой России" призвал депутатов решить вопрос наличия большого количествавнесенных в парламент, но не рассмотренных законопроектов, многие из которыхутратили свою актуальность. "Нам не нужно тащить за собой этотзаконотворческий воз из проектов, которые утратили актуальность или в настоящиймомент замещены на более свежие, современные, лучше проработанные", – считаетМедведев.Напомним,на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегоднымотчетом о работе правительства. На прошлой неделе премьер начал сериюконсультаций с представителями думских фракций: 28 марта он провел первуювстречу с представителями ЛДПР, 4 апрелябыла консультация с депутатами "Справедливой России", сегодня, 6апреля глава правительства встретился с парламентариями "ЕдинойРоссии".