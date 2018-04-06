Госдуме
удалось выстроить конструктивный диалог с правительством, это было бы
невозможно без личной поддержки Дмитрия Медведева. Такое заявление сделал
спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече премьер-министра с депутатами
думской фракции Единая Россия.
Госдуме
удалось выстроить конструктивный диалог с правительством, это было бы
невозможно без личной поддержки Дмитрия Медведева. Такое заявление сделал
спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече премьер-министра с депутатами
думской фракции "Единая Россия".
Открывая
встречу, Вячеслав Володин отметил, что за прошедшие полтора года работы
Госдума VII созыва и
правительство смогли выстроить конструктивный диалог. Это было непросто и
непривычно, сказал спикер. По его мнению, депутаты где-то сами были не готовы к этому диалогу.
"Сложившаяся практика – либо отсутствия диалога,
либо поддержки законопроектов без обсуждения нам мешала развивать отношения,
построенные на соблюдении норм, правил публичных дискуссий, в рутинной работе,
предваряющей принятие законов", – пояснил Володин.
Он
подчеркнул, что налаживанию конструктивного диалога депутатов с правительством
способствовала позиция премьер-министра. "Без личной поддержки
председателя правительства мы не смогли бы выстроить этот диалог,
синхронизировать регламент Госдумы с регламентом правительства", – обратил
внимание глава нижней палаты парламента.
Спикер отметил, что в
законотворческом процессе много участников, и правительство в нем занимает
особое место:
За прошедший период каждый
второй законопроект, принятый Госдумой, внесен правительством. Это хороший
результат как для правительства, так и для Госдумы.
Председатель Думы отметил важность принятие решений, которые позволили обеспечить
импортозамещение, в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе.
Он напомнил, что Госдума защитила граждан в
финансовой сфере, а также сформировала национальную платежную систему, поддержала сельское хозяйство и жилищное строительство.
Володин указал на то, что нижняя палата парламента работала в условиях санкций, но решения принимались эффективно и показали
положительный результат.
Наша экономика вышла из
стагнации, причем за очень короткое время, и сегодня мы с вами говорим о
ее развитии.
Спикер Годсумы высказал
мнение, что для совершенствования работы необходимо реализовать новые
формы диалога с правительством. По его словам, одной из таких форм
стали встречи всех думских фракций с Дмитрием Медведевым накануне отчета премьер-министра о работе правительства по итогам 2017 года.
Дмитрий Медведев начал свою речь с заявления о
том, что Госдума и правительство вышли на принципиально новый уровень
взаимодействия.
"Госдума и правительство
в плане взаимодействия вышли на принципиально новый уровень, научились слышать
аргументы друг друга, несмотря на несовпадение позиций по некоторым вопросам",
– сказал глава кабмина. Он
отметил, что, несмотря на то, что правительство является в значительной степени
партийным, это не значит, что у него абсолютно одинаковое мнение по всем
вопросам.
"Это абсолютно нормально, было бы хуже, если бы все
инициативы получали бы единогласное одобрение. Это означало бы, что нет
диалога, обсуждения, экспертизы. Но с другой стороны, по ключевым вопросам,
которые объединяют всю нашу страну, являются важнейшими для развития нашего
государства, мы вместе с депутатами фракции "Единой России" всегда
проявляли абсолютное единодушие", – сказал Медведев.
Среди таких тем премьер-министр назвал интеграцию Крыма в
российское правовое поле и решение фундаментальных вопросов развития страны в условиях
введения тотальных санкций по периметру. Медведев также указал на трудные
макроэкономические условия, в которые попала Россия вследствие сложения целого ряда
факторов, включая драматическое падение цен на нефть.
Председатель
"Единой России" призвал депутатов решить вопрос наличия большого количества
внесенных в парламент, но не рассмотренных законопроектов, многие из которых
утратили свою актуальность. "Нам не нужно тащить за собой этот
законотворческий воз из проектов, которые утратили актуальность или в настоящий
момент замещены на более свежие, современные, лучше проработанные", – считает
Медведев.
Напомним,
на 11 апреля запланировано выступление Дмитрия Медведева в Госдуме с ежегодным
отчетом о работе правительства. На прошлой неделе премьер начал серию
консультаций с представителями думских фракций: 28 марта он провел первую
встречу с представителями ЛДПР, 4 апреля
была консультация с депутатами "Справедливой России", сегодня, 6
апреля глава правительства встретился с парламентариями "Единой
России".