В городе Гороховец Владимирской области завершилась торжественная церемония награждения победителей окружных этапов V фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» по ..

В городе Гороховец Владимирской области завершилась торжественная церемония награждения победителей окружных этапов V фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «ДИВО РОССИИ» по Центральному и Северо-Западному федеральным округам. В номинации "Событийный туризм" по ЦФО одним из победителей стал проект "Гусиные бои в Музее деревянного зодчества" Владимиро-Суздальского музея-заповедника.В 2018 году на фестиваль «ДИВО РОССИИ» от Центрального округа поступило 192 заявки, от участников с Северо-Запада – 55 заявок. Защита проектов состоялась 3 апреля во Владимире.СПРАВКА:Конкурс «Диво России» призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России, повышать интерес к путешествиям по стране и развивать экономику российских регионов как туристских направлений.Учредителями Всероссийского туристского знака «Диво России» и организаторами фестиваля-конкурса выступают событийный туристический портал TRIP2RUS.RU (Москва) - Путешествуйте дома, рекламно-информационное агентство «Курорт Медиа» и Межрегиональная туристская ассоциация «Приволжье» (Нижний Новгород).Фестиваль-конкурс традиционно проходит при информационной и организационной поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.Окружные этапы по Центральному и Северо-Западному округам состоялись при поддержке Комитета по туризму Администрации Владимирской области.Победители окружных финалов будут представлять свои проекты на Всероссийском финале в конце мая 2018 года в здании Торгово-промышленной палаты РФ в Москве, а во второй день – в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» в Московской области.Подробности – на официальном сайте конкурса диво-россии.рф