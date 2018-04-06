Поводом для обсуждения стало уголовное дело о полицейском

Иван Ургант пошутил о Костромской области в эфире «Первого канала».Поводом для обсуждения в популярной программе стало уголовное дело о полицейском, который сам открыл наркопритон, чтобы его закрыть.«Организовал притон, и его раскрыл. В кой-то веки что-то новенькое открылось в Костромской области, и на тебе», - прокомментировал ведущий.Напомним, что инцидент произошел в Шарье. Мужчина заставлял трех местных жителей употреблять наркотики и сам поставлял им ингредиенты. После полицейский сам закрыл притон для хорошей статистики.