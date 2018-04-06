Актер Михаил Пореченков высказался в поддержку артиста Данилы Козловского, назвавшего россиян злобными хамами. Он уверен, что интернет-подстрекалы спровоцировали гнев любимца публики.

Актер Михаил Пореченков высказался в поддержку артиста ДанилыКозловского, назвавшего россиян злобными хамами. Он уверен, что интернет-подстрекалыспровоцировали гнев любимца публики."Козловский грубо высказался не в отношении России, онвысказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромноеколичество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражаялюдей, потому что сами они глубоко бездарные люди. Я поддержу человека, которыйтратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась,должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты,кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут", – пояснилсвою позицию Пореченков в эфире .Напомним, что Данила в интервью порталу Sports.ru резковысказался по поводу критики трейлераего фильма "Тренер". Он заявил:"А в России, с***а, сплошнаяненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь:"Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное,какие все смелые", – добавил артист.Козловский подчеркнул,что тот, "кто хочет обо***ть, всегда найдет за что". Он добавил, чтонадеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишутгадости".Козловский выступилпродюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли картины. Он многоесделал, чтобы лента увидела свет. Поэтому, когда журналисты отметили, что любители кино, мягко говоря, очень холодно встретили первыйрекламный ролик спортивной драмы, он разозлился.