Актер Михаил Пореченков высказался в поддержку артиста Данилы
Козловского, назвавшего россиян злобными хамами. Он уверен, что интернет-подстрекалы
спровоцировали гнев любимца публики.
Актер Михаил Пореченков высказался в поддержку артиста Данилы
Козловского, назвавшего россиян злобными хамами. Он уверен, что интернет-подстрекалы
спровоцировали гнев любимца публики.
"Козловский грубо высказался не в отношении России, он
высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное
количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая
людей, потому что сами они глубоко бездарные люди. Я поддержу человека, который
тратил силы и нервы для производства картины. Получилась она или не получилась,
должны судить люди, которые этим профессионально занимаются. А всякие идиоты,
кроме как писать гадости в Интернете, ничего другого и не могут", – пояснил
свою позицию Пореченков в эфире .
Напомним, что Данила в интервью порталу Sports.ru резко
высказался по поводу критики трейлера
его фильма "Тренер". Он заявил:"А в России, с***а, сплошная
ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что порой теряешься. Думаешь:
"Ну что у вас за жизнь-то такая ***, что в вас столько злобы. И главное,
какие все смелые", – добавил артист.
Козловский подчеркнул,
что тот, "кто хочет обо***ть, всегда найдет за что". Он добавил, что
надеется "никогда не ориентироваться на мнение людей, которые пишут
гадости".
Козловский выступил
продюсером, режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли картины. Он многое
сделал, чтобы лента увидела свет. Поэтому, когда журналисты отметили, что любители кино, мягко говоря, очень холодно встретили первый
рекламный ролик спортивной драмы, он разозлился.