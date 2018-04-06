Известный украинский музыкант раскрыл секрет, как вернуть Крым. Лидер группы
Океан Эльзы вспомнил слова Конрада Аденауэра.
Известный украинский музыкант раскрыл секрет, как вернуть Крым. Лидер группы
"Океан Эльзы" вспомнил слова Конрада Аденауэра.
Святослав Вакарчук процитировал
канцлера Германии, который говорил в одной из своих речей: "Германия
была, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будут
едиными. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримся
и не признаем тот факт, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Что
нам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще раз
работать".
Певец предложил своим соотечественникам жить по
заповедям Аденауэра и сделать так,
чтобы страна стала лучшей в регионе. "Без этого ни Крым,
ни Донбасс никогда не вернуть", – приводит слова Вакарчука РИА
Новости.
Святослав Вакарчук был активным участником Оранжевой революции, выступал на концертах в
поддержку Виктора Ющенко вместе с Русланой, Олегом Скрипкой и другими музыкантами и певцами. Позже
был избран депутатом в Верховную раду, но досрочно сложил с себя полномочия. Музыкант принимал участие и в событиях на Майдане в 2014 году.
С 2017 года Святослав Вакарчук, наряду с бывшей наводчицей
Надеждой Савченко, часто упоминается в прессе и в социологических
исследованиях, как возможный кандидат в президенты Украины на предстоящих в 2019 году выборах.