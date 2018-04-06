Известный украинский музыкант раскрыл секрет, как вернуть Крым. Лидер группы Океан Эльзы вспомнил слова Конрада Аденауэра.

Известный украинский музыкант раскрыл секрет, как вернуть Крым. Лидер группы"Океан Эльзы" вспомнил слова Конрада Аденауэра.Святослав Вакарчук процитировалканцлера Германии, который говорил в одной из своих речей: "Германиябыла, есть и будет единой. Немцы как народ были, есть и будутедиными. Никто нас никогда не разделит. И мы никогда не смиримсяи не признаем тот факт, что кто-то забрал у нас нашу территорию. Чтонам нужно для того, чтобы вернуть их? Работать, работать и еще разработать".Певец предложил своим соотечественникам жить позаповедям Аденауэра и сделать так,чтобы страна стала лучшей в регионе. "Без этого ни Крым,ни Донбасс никогда не вернуть", – приводит слова Вакарчука РИАНовости.Святослав Вакарчук был активным участником Оранжевой революции, выступал на концертах вподдержку Виктора Ющенко вместе с Русланой, Олегом Скрипкой и другими музыкантами и певцами. Позжебыл избран депутатом в Верховную раду, но досрочно сложил с себя полномочия. Музыкант принимал участие и в событиях на Майдане в 2014 году.С 2017 года Святослав Вакарчук, наряду с бывшей наводчицейНадеждой Савченко, часто упоминается в прессе и в социологическихисследованиях, как возможный кандидат в президенты Украины на предстоящих в 2019 году выборах.