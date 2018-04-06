Не успела Ольга Бузова дать пресс-конференцию, на которой сделала несколько важных заявлений, как на нее обрушился новый град критики. На сей раз певец Юрий Лоза набросился на поющую ведущую, назвав ее пирожком и жестко высказавшись о ее певческих способностях.

Не успела Ольга Бузова дать пресс-конференцию, на которой сделала несколько важных заявлений, как на нее обрушился новый град критики. На сей раз певец Юрий Лоза набросился на поющую ведущую, назвав ее пирожком и жестко высказавшись о ее певческих способностях.Юрий Лоза, который в последнее время больше известен своими яркими выпадами в адрес знаменитостей, чем новыми музыкальными композициями, прошелся по Ольге Бузовой. Для начала он прокомментировал ее заявление о создании собственной криптовалюты. Музыкант заявил, что поющая ведущая, в отличие от него, не имеет экономического образования, а потому "не в состоянии понять", что такое криптовалюта и как она работает.Певец поставил под сомнение то, что Ольга сама придумала такой ход. "Если вы когда-либо слышите громкие заявление от людей типа Бузовой, понимайте, что за ними стоят другие люди, которые занимаются её пиаром. Они сказали ей озвучить такую бредовую с точки зрения здравого смысла идею. Бузова не врубается даже близко в то, как может функционировать криптовалюта", – заявил Лоза.Разумеется, не смог Юрий не прокомментировать и вокальные способности Ольги. Он высказался крайне жестко, даже выругался. "Бузова – это пирожок ни с чем. У неё внутри нет наполнения, только красивая оболочка. Какая она *** популярная певица? Она просто популярна, а популярным может быть все что угодно. Осьминог Пауль, например", – цитирует Юрия Лозу .К слову, на той же пресс-конференции Бузова прокомментировала свое участие в реалити-шоу, где будет искать возлюбленного. Она заявила, что из своего крайне насыщенного графика выделит месяц для съемок в телепроекте. "Не думала, что придется об этом говорить, но я привыкла быть откровенной с вами. Больше чем год я нахожусь одна, и могу сказать вам честно, что я не робот, я девушка, но многие об этом забывают. Если вы думаете, что я могу находиться без любви всю жизнь, то это не так. Мне придется признаться, что нет мужчины рядом, и их не было с момента моей личной драмы. Это так. По-моему, это уже какая-то проблема", – констатировала Бузова.